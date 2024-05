Bund fördert Kulturprojekte im Südwesten mit 563.000 Euro

Förderungswürdig: Kafka in Marbach. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach beherbergt auch Kafkas Manuskript des Romans „Der Prozess“. picture-alliance / Reportdienste Foto: Marijan Murat

Für Projekte in Baden-Württemberg gibt es einen Geldregen von der Kulturstiftung des Bundes. Über eine halbe Million Euro gehen in diesem Jahr an drei Einrichtungen im Südwesten. So wird ein Ausstellungsprojekt des Deutschen Literaturarchivs Marbach zum 100. Todestag von Franz Kafka mit 227.000 Euro gefördert, teilte die Stiftung am 15. Juni in Halle/Saale mit. Bei dem Projekt „Kafka global 2024“ seien Lesungen, Filmvorführungen und Gespräche sowie begleitende Videoformate und eine mehrsprachige Website geplant.

Insgesamt wurden von der Jury der Allgemeinen Projektförderung 4 Millionen Euro auf ihrer Frühjahrssitzung verteilt. Davon profitieren 24 Projekte aller Kultursparten.

Förderung für Videoinstallation des Württembergischen Kunstvereins

Der Württembergische Kunstverein in Stuttgart erhält 185.000 Euro für das Ausstellungsprojekt „You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers“. Darin nähert sich die Filmemacherin Adina Pintilie „den poetischen und politischen Dimensionen von Intimität und Körperlichkeit“, wie es in der Mitteilung hieß. Die Videoinstallation werde um eine Virtual-Reality-Umgebung und ein Filmset ergänzt.

Förderung einer Ausstellung zum Völkermord an den Armeniern

Eine Ausstellung der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden zum Werk des türkisch-armenischen Konzeptkünstlers Sarkis bekommt gut 151.000 Euro Fördergelder. Unter dem Titel „Sarkis - 7 Tage 7 Nächte“ soll – ausgehend vom Völkermord an den Armeniern durch die Jungtürken des Osmanischen Reichs – der Genozid als transnationales und generationenübergreifendes Erbe beleuchtet werden.