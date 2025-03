Kultur contra Kommerz – Was bringt die GEMA-Reform?

Seit über einem Vierteljahrhundert sitzt der Kurdenführer Abdullah Öcalan im türkischen Gefängnis. Jetzt ruft er seine PKK zur Niederlegung der Waffen auf. Gibt es jetzt Frieden in der Türkei? Werden die vielen Millionen Kurden im Land endlich gleichberechtigt? Und was ist mit den Kurden in Syrien und im Irak? Claus Heinrich diskutiert mit Leyla Îmret – Co-Vorsitzende der HDP in Deutschland; Karin Senz – ehemalige Leiterin des ARD-Hörfunkstudio Istanbul; Ellinor Zeino – Leiterin Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye