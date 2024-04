Küssen verboten: der Frosch

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Generationen von Kindern haben das Märchen vom Froschkönig gelesen. Als Wetterfrosch war er eine Art lebendes Thermometer. Aber der Frosch war früher auch noch häufiger in der Natur zu sehen und zu hören: auf feuchten Wiesen oder in kleinen Gartenteichen quakte er so laut, dass er bisweilen zum Gegenstand wüster Nachbarschaftsstreits wurde. Inzwischen ist der Frosch eine Rarität geworden.



Die SWR Kultur Matinee widmet diesen hüpfenden Amphibien am heutigen "Save-the-frogs-day" zwei Stunden Sendezeit. Die Matinee begleitet eine Naturschützerin, die Laichplätze für Grasfrösche schafft. Sie spricht mit einem Biologen über die unendliche Artenvielfalt dieser Tiere und über die Metamorphose, die ein Frosch im Laufe seines Lebens vom Wasser-zum Landtier durchmacht. Welche Rolle der Frosch in unseren Märchen und in der Mythologie weltweit spielt, auch das ist Thema der Matinee. Und dass er als Comicfigur Pepe sogar mal zum Symbol der ultrarechten Szene mutierte. Schließlich widmen wir uns dem Frosch als Leinwand-und Fernsehhelden. Stichwort "Edgar Wallace"…



Gäste der Sendung sind der Biologe Johannes Penner von "Frogs & friends" und der Medienwissenschaftler Simon Strick vom Brandenburgischen Zentrum für Medienwissenschaften.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Almut Ochsmann