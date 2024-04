Künstliche Intelligenz – Moritz Hardt will KI gerechter machen

ChatGPT, das Navigationsgerät, Vorschläge beim Online-Einkauf - Künstliche Intelligenz steckt in vielen Anwendungen und es wird gerade heftig darüber diskutiert, was das für unser Leben bedeutet. Da gibt es einerseits Szenarien von Maschinen, die Menschen steuern und andererseits die Hoffnung, dass KI in Zukunft hilft Krebs zu heilen oder den Klimawandel zu besiegen.

Moritz Hardt hat 16 Jahre in den USA geforscht. Seit 2022 ist der KI-Forscher Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen. Er will Algorithmen gerechter machen und eine Künstliche Intelligenz entwickeln, die auf verantwortlicheren Kriterien basiert.

Musikliste:

Going home to a party

JW Francis

CD: Dream house



Ich hasse es

Dota

CD: Ich hasse es



39 bells

Hannah Weiss

CD: Terra



Dann kommst du wieder

Element Of Crime feat. Tobias Bamborschke

CD: Dann kommst du wieder



Sheyne Ziere

Masha The Rich Man

CD: Sheyne Ziere