Der Künstler Elger Esser

Als er es wagte, während seines Studiums an der Düsseldorfer Kunstakademie in der Klasse von Bernd und Hilla Becher einen Sonnenuntergang zu fotografieren, war das ein Skandal. Elger Esser setzt als Künstler auf die Tradition. Er sagt, das Aufwachsen in Rom habe ihn geprägt. Wer jeden Tag mit dem Schulbus an antiken Säulen und barocken Kirchen vorbei fahre, entwickle ein anderes Verhältnis zur Schönheit als Menschen in Mönchengladbach. Mit seinen nostalgischen, verträumten Landschaftsfotografien wurde Esser international bekannt. Sein Sehnsuchtsland ist Frankreich, dort findet er auch seine Motive, aber er lebt in Deutschland, um das Fernweh wach zu halten.