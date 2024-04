Kommt garantiert zurück – Das Echo

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Echos sind faszinierende akustische Phänomene. Sie entstehen, wenn Reflexionen von Schallwellen so stark verzögert zurückkommen, dass man sie als eigenes Klangerlebnis wahrnimmt. Natürliche und später auch künstlich erzeugte Echo-Effekte haben die Menschen schon immer beeindruckt und inspiriert - sei es in Kult, Mythos, Musik, Malerei oder Literatur. Sie haben so auch Natur-, Kultur und Technikgeschichte geschrieben.



Die SWR2 Matinee folgt den klingenden Spuren unterschiedlicher Echos und hört genau hin, was sie uns zu sagen haben: Wir begegnen der Nymphe Echo, sprechen mit einem passionierten Echosammler und erleben einen nächtlichen Echobläser im Mittelrheintal. Wir erfahren wie und warum das Echolot erfunden wurde und wie man das Echo des Urknalls belauscht. Wir lesen in Walter Kempowskis epochaler Geschichtscollage "Echolot" und erfahren, wie in so genannten "Echokammern" Meinung über Diskurs gestellt wird. Und zum Schluss sezieren wir das so genannte Medien-Echo: denn manchmal schallt es lauter aus dem Wald heraus, als man hineingerufen hat.



Gesprächspartner der Sendung sind der Musiker und Echo-Sammler Christian Zehnder, der Astrophysiker Jean-Luc Lehners und der Soziologe Hartmut Rosa.



Redaktion: Georg Brandl

Musikredaktion: Dorothee Riemer

Matinee Rätsel: Ihre Lösung durchgeben Jeden Sonntag können Sie von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr unter dieser Telefonnummer die Lösung des Matinee-Rätsels durchgeben:

Telefon: 07221 / 2000 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Matinee@swr.de

Des Rätsels Lösung: "Das Geräusch des Lichts"

Roman von Katharina Hagena, 2016 Gewinn: "Ovid Metamorphosen" Buch von Michael Albrecht und "Echo et Narcisse" CD von Christoph Willibald Gluck.

