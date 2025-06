Kochen mit Genussforscher Prof. Thomas Vilgis: Spritzfrittiertes: Käsepommes mit Knoblauchsoße

Es ist im Grunde ein einfaches Gericht, bestehend aus Kartoffeln und Käse. Die besondere Herstellungsweise macht diese Käsepommes allerdings besonders lecker. Der Teig wird durch eine Form für Spritzgebäck gedrückt und dann frittiert. Die knusprig-käsewürzigen Pommes im Spritzgebäck-Look werden anschließend mit Gemüse der Saison und viel Knoblauchsoße serviert. Das schmeckt gut, sagt unser Genussforscher Thomas Vilgis. Wir glauben es ihm und verraten das Rezept.

Rezept: Spritzfrittiertes: Käsepommes mit Knoblauchsoße

1. Käse-Pommes

Zutaten:

3 mehlige Kartoffeln

3 festkochende Kartoffeln

100 g - 150 g Emmentaler (je nach Kartoffeleigenschaften, unbedingt 12 Monate gereifter Käse, wegen des Geschmacks)

Öl zum Frittieren

Zubereitung:

Emmentaler reiben. Die Kartoffeln weich kochen, noch heiß schälen und sehr fein zerstampfen, dabei so viel Käse unterheben bis ein homogener und stabiler Teig entsteht. Anschließend kalt werden lassen.

Vor dem Servieren, den Kartoffelteig in eine Gebäckpresse für Spritzgebäck (oder Fleischwolf mit entsprechendem Aufsatz) geben, etwa in 4 – 5 cm lange Stränge pressen und diese in einem heißen, neutralen Öl (z.B. High-Oleic-Sonnenblumenöl) portionsweise frittieren.

2. Knoblauchsauce

Zutaten:

5 frische Knoblauchzehen

2 Schalotten

80 ml kräftige Gemüsebrühe

3 EL Sonnenblumenöl

3 EL Olivenöl

Salz

Zubereitung:

Knoblauch und Schalotten schälen und grob würfeln. Zusammen mit allen anderen Zutaten mit einem guten Stabmixer sehr fein mixen und in einer Saucenpfanne zum Köcheln bringen.

3. Gemüse

Zutaten:

Gemüse der Saison: Spargel, Erbsen, blanchiere grüne Bohnen, Stangensellerie, Brokkoli, …

Zubereitung:

Gemüse putzen und in mundgerechte Stücke schneiden und anschließend in Salzwasser blanchieren, grüne Bohnen oder Stangenbohnen etwas länger köcheln. Gemüse abtropfen lassen und in die Sauce geben, noch weitere 2 - 3 Minuten garen lassen. Die Sauce darf nicht mehr zu flüssig sein, sondern eher das Gemüse überziehen.

Anrichten:

Gemüse auf Teller geben und die spritzfrittierten Emmentalerpommes danebenlegen. Sollte noch etwas geriebener Käse von der Präparation übriggeblieben sein, darf dieser gern über die angerichteten Teller gestreut werden.