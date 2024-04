Kochen mit Genussforscher Prof. Thomas Vilgis: Mediterrane Artischocken

Der fruchtbare Boden, die toten Vögel, die Risse in Bauwerken: Dass ein Vulkan an diesen Phänomenen in Pompeji Schuld sein soll, klingt für Josse einleuchtend. Warum er sich aber zuerst einer Gruppe anschließt, die ein neues Pompeji bauen will, und dann aber doch dafür wirbt, in der Stadt zu bleiben, zeigt Eugen Ruge auf faszinierende Weise. In der Lesung von Ulrich Noethen, der in kleinsten Satzfragmenten noch eine unmissverständliche Haltung zeigt, gewinnt dieser Text ein beeindruckendes Eigenleben.