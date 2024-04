Klavier des kleinen Mannes: Martin Häffner leitet das Deutsche Harmonikamuseum

Das Klavier des kleinen Mannes, Taschenorchester, Goschenhobel - dass die Mundharmonika so viele Spitznamen hat, zeigt ihre Vielseitigkeit, aber auch, dass sie vielleicht als Musikinstrument nicht ganz ernst genommen wird. Dabei ist sie weltweit verbreitet.

Der traditionsreichste Produzent ist Hohner aus Trossingen, der aber auch Tasteninstrumente herstellte. Die wechselhafte Firmengeschichte wird im deutschen Harmonikamuseum in Trossingen erzählt. Historiker Martin Häffner hat es vor 33 Jahren aufgebaut, dieses Jahr geht er in den Ruhestand.

Homepage des Deutschen Harmonikamuseums

