Kein unbeschriebenes Blatt: Zettel

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Das ganze Leben: Eine Zettelwirtschaft! Ob Erinnerung, schnelle Notiz oder Einkaufsliste, ob hingeschmiert, verziert oder akkurat beschrieben, ob abgerissen, ausgeschnitten oder aufgeklebt: Zettel prägen unseren Alltag. Wir finden sie nahezu überall: Im Portemonnaie, auf dem Küchentisch, an Pinwänden, an Laternenmasten. Nicht einmal die Digitalisierung kann ihnen etwas anhaben. Im Gegenteil – man denke nur an den Wahlzettel, den heute am Wahlsonntag hoffentlich alle in der Hand haben werden. Wie kommt es, dass der Zettel, dieses einfachste aller Schreib- und Schriftmedien, nicht totzukriegen ist?



Am Tag der vorgezogenen Bundestagswahl nimmt die Matinee Zettel unterschiedlichster Art unter die Lupe: Wir suchen Zettel im Alltag und erfahren, dass schon im alten Ägypten ganz alltäglich gezettelt wurde, damals allerdings auf Tonscherben. Wir nehmen Laufzettel entgegen und geben sie wieder ab. Wir erfahren, wie Notizzettel unser Denken zusammenhängen und wir schauen in die Zettelkästen von Arno Schmidt, dessen gigantisches Hauptwerk "Zettel' s Traum" geradezu sprichwörtlich geworden ist. Wir fragen, warum in Jugend- und Protestkultur so oft etwas mit fliegenden Blättern angezettelt wird, finden Zettel in der bildenden Kunst und wir lassen uns zu guter Letzt von der Schriftstellerin Franziska Gestenberg einen Denkzettel verpassen.



Gäste der Sendung sind Christian Leitz, Professor für Ägyptologe und Altphilologe am Institut für die Kulturen des Alten Orients der Universität Tübingen, Hektor Haarkötter, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Autor des Buches "Notizzettel – Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert" und Susanne Kleine, Kuratorin an der Bundeskunsthalle in Bonn.



Die Matinee – unterwegs im Reich der Zettel, ohne sich zu verzetteln.



Redaktion: Georg Brandl

Musikredaktion: Almut Ochsmann