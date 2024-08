Gast: Sammy Khamis, deutsch-ägyptischer Journalist und Blogger

Wir sprechen mit dem deutsch-ägyptischen Journalisten und Blogger Sammy Khamis über die Revolution in Ägypten vor einem Jahr. SW2 Tandem Rakete vom 25.01.2012. Moderation: Bernd Lechler

Sammy Khamis, Jahrgang 86, ist in Deutschland aufgewachsen und lebt in München. Aber die Revolution in Ägypten, die vor genau einem Jahr begann, hat sein Leben verändert. Sammy Khamis' Vater ist Ägypter, vor 30 Jahren ist er aus Alexandria nach Deutschland gekommen. Seit Sammy aus Anlass der Ereignisse in Ägypten zum ersten Mal in die Heimat seines Vaters reiste, versteht er sich besser mit ihm. Sammy hat es gepackt, er nimmt an den Demonstrationen auf dem Tahrir Platz teil, er fotografiert wie ein Weltmeister, schreibt blogs, begleitet die Wahlen an der Seite seiner Cousine, die in Kairo lebt. Die Ereignisse haben ihn, den Deutschen mit ägyptischen Wurzeln politisiert. Ägypten ist sein Thema geworden und der Politikstudent verdient sein erstes Geld als Journalist.