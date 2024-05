"Mode ist wahnsinnig wichtig für gesellschaftliche Teilhabe, für den persönlichen Ausdruck" sagt Josefine Thom.

Bei ihrer älteren Schwester mit Mehrfachbehinderungen hat sie erlebt, dass deren Kleidung zwar funktional, aber nie cool oder modisch war. Während also das öffentliche Bewusstsein hinsichtlich barrierefreien Transportes und Zugang zu gebauten oder digitalen Räumen in den letzten Jahren zugenommen hat, blieben kleidungsbedingte Barrieren und die damit verbundene Exklusion bestehen.

Zusammen mit Johann Gsöllpointner hat Josefine Thom darum 2019 das inklusive Modelabel MOB gegründet: "Mode ohne Barriere".

