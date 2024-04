Jazz-Kultort im Schwarzwald - Töni Schifer will das MPS-Studio in Villingen lebendig halten

Unter Jazzfans ist bekannt, was für eine wichtige Adresse das MPS-Studio in Villingen ist: Legendäre Studiotechnik und ebenso legendäre Gastfreundschaft haben das Aufnahmestudio und Plattenlabel MPS seit den 1960er Jahren weltbekannt gemacht.

Aufgebaut hat die “Musikproduktion Schwarzwald” damals SABA-Erbe Hans Georg Brunner-Schwer. Berühmte Aufnahmen sind dort entstanden von Künstlern wie Oscar Peterson oder Wolfgang Dauner. Musikverleger und Designer Joachim “Töni” Schifer ist in Villingen-Schwenningen aufgewachsen und bemüht sich seit einigen Jahren um Erhalt und Weiternutzung des inzwischen denkmalgeschützten Studios. 2022 war er Mitgründer des Vereins MPS-Studio e.V.

Link zur Webseite des MPS-Studios

Musiktitel

Take off your clothes to feel the setting sun

Wolfgang Dauner

CD: Supercool - A Musikproduktion Schwarzwald compilation



Baby Blue Ballad No.4

Günter Baby Sommer & Uli Kieckbusch

CD: Baby Blue Ballads



Space Bugaloo

The Mike Nock Underground

CD: The Mike Nock Underground - Between or Beyond



Yaad

Dewan Motihar

CD: Nicola Conte presents: Cosmic forest - The spiritual sounds of MPS



J.B.W.

Bora Rokovic

CD: Ultra Native