Glücksbringer statt Ekel-Krabbler: Was uns an Marienkäfer, Biene und Co. begeistert

Der Juni ist die Zeit, in der bei uns die Insekten Saison haben. Besonders aktiv sind Bienen, Schmetterlinge und auch viele Käfer. Dabei sind die Insekten nicht nur wichtiger Teil des Ökosystems, auch der Mensch hat sie kulturell aufgeladen und sie zum Sinnbild für Tugenden und Erfolg gemacht. Fünf Insekten, die uns begeistern.

Die Honigbiene (Apis mellifera) kann nur im Verband existieren und überleben. Die Waben sind für das Bienenvolk zunächst Geburts- und Lebensraum, darüber hinaus Produktionsstätte und Speicherplatz für Honig und Pollen. IMAGO IMAGO / imagebroker

Die Biene ist das am positivsten besetzte Insekt in vielen Kulturen. Sie bestäubt die meisten Nutz- und Kulturpflanzen und schafft daher die Grundlage für die Ernährung der Menschen und vieler Tiere. Ihr Honig ist ein seit Jahrtausenden geschätztes Süßungsmittel.

Die „Fontana delle Api“,der Bienenbrunnen, stammt vom Barockkünstler Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) und steht auf der Piazza Barberini in Rom. Die Biene ist das Wappentier der einflussreichen römischen Adelsfamilie Barberini, aus der Papst Urban VIII. stammte. Sie symbolisiert Fleiß, Harmonie und Papstmacht. IMAGO IMAGO / Depositphotos

Seit der Antike gilt die Biene als Symbol für Ordnung, Fleiß und Fruchtbarkeit. Und nicht zuletzt ihre Selbstlosigkeit zum Wohl der Gemeinschaft, macht das summende Insekt zum Star unter den Insekten und beliebtem Motiv in Literatur, Kinderfilmen und -liedern:

Summ, summ, summ / Bienchen summ herum / Ei, wir tun dir nichts zuleide / Flieg nur aus in Wald und Heide…

Der südafrikanische Dungkäfer Skarabäus formt Elefantendung zu Kugeln und rollt diese bis in seine unterirdischen Brutgänge. Er legt darauf seine Eier ab und sorgt so dafür, dass die Larven später Nahrung haben. IMAGO IMAGO / Depositphotos

Der Skarabäus ist ein Mistkäfer aus der Familie der Blatthornkäfer. Er hat einen ovalen, schwarz-grünlich schimmernden Chitin-Panzer und ist vorwiegend im Mittelmeerraum anzutreffen.

Seinen Namen „Mistkäfer“ trägt er nicht zu Unrecht, denn er rollt Kugeln aus Dung vor sich her. In diese Kinderstube legt er seine Eier ab, die sich von dem Kot ernähren. Deshalb wird der auch „Pillendreher“ genannte Käfer in vielen Kulturen als ekelerregend empfunden.

Ein Skarabäus aus der Spätzeit des Alten Ägyptens (664 - 525 v. Chr.). Das Insekt mit ausgebreiteten Flügeln, das typischerweise als Amulett oder Brustschmuck getragen wurde, war oft reich verziert. Symbolisch steht der Skarabäus in Zusammenhang mit dem Jenseits. IMAGO IMAGO / piemags

Ein Mistkäfer als Schmuckstück

Im Alten Ägypten galt der Skarabäus hingegen als Symbol für den Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt. Die Auferstehung wurde mit dem Sonnengott Re verbunden, der jeden Morgen die Sonne über den Himmel rollt – wie der Käfer seine Dungkugel. Als Glücksbringer wurde der Mistkäfer als Schmuck getragen oder in Gräbern beigelegt.

Das Tagpfauenauge, wissenschaftlich Inachis io, gehört zur Familie der Edelfalter. IMAGO IMAGO / Zoonar

Die Verwandlung vom Ei über Raupe und Puppe hin zum ausgewachsenen Schmetterling ist ein faszinierendes Schauspiel und ein Wunder der Natur. Es gibt kaum ein anderes Tier, dessen Metamorphose den Wandel auf so wunderbare Weise veranschaulicht.

Wie aus der unscheinbaren, wenig beachteten Raupe der farbenprächtige Schmetterling entsteht, hat fast etwas Magisches und ist Symbol für Freiheit, Neubeginn, Hoffnung und Verwandlung, aber auch Vergänglichkeit. Die Falter sind nicht nur schön anzusehen, um der Schönheit willen, die Farbe dient oft der Tarnung oder der Abwehr von Fressfeinden.

Schmetterlinge waren ein beliebtes Motiv im Werk des japanischen Künstlers Fujishima Takeji (1867-1943). In seinen Ölgemälden verband er japanische mit europäischen Maltraditionen, speziell des Impressionismus. IMAGO CPA Media

Mehr als nur ein Insekt

In der Literatur wird gerne das Bild des Schmetterlings bemüht. Wie der Käfer in Kafkas „Die Verwandlung“ steht auch der Schmetterling symbolisch für die Metamorphose. Bei Novalis oder Rilke ist der Falter das Symbol für das Unfassbare oder das Jenseits.

In der Kinder- und Jugendliteratur steht der Wandel beispielsweise für das Staunen über die Natur, aber auch für Maß und Unmaß: So vergehen im Kinderbuch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ der Raupe die Bauchschmerzen erst, nachdem sie ein gesundes Blatt gefressen hat.

Blauer Schmetterling Flügelt ein kleiner blauer

Falter vom Wind geweht,

ein perlmuttener Schauer,

glitzert, flimmert, vergeht. So mit Augenblicksblinken,

so im Vorüberwehn

sah ich das Glück mir winken,

glitzern, flimmern, vergehn. Gedicht von Herrmann Hesse

Am bekanntesten ist der Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata). Es gibt noch viele weitere einheimische Arten mit roter, oranger, gelber oder schwarzer Grundfarbe und den typischen schwarzen oder roten Flecken. IMAGO IMAGO / Depositphotos

Der Marienkäfer mit seinem roten Panzer und den schwarzen Punkten gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Insekten. Sein auffälliges Farbmuster soll Fressfeinde abschrecken und signalisieren: „Ich bin ungenießbar.“

Der kleine Käfer selber lässt es sich jedoch schmecken. Es sollen mehrere Tausend Blattläuse sein, die der bis zu 8 Millimeter große Nützling in seinem Leben vertilgt. Daher gilt er auch als wichtiges natürliches Schädlingsbekämpfungsmittel.

Die Idee, den Marienkäfer aus Schokolade herzustellen, entstand im 20. Jahrhundert – insbesondere in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Der Schoko-Marienkäfer ist ein süßes Symbol für Glück, Schutz und gute Wünsche. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / ZB | Matthias Bein

Symbol für Glück und Wohlstand

Weil der Marienkäfer dadurch immer schon eine gute Ernte versprach, steht er in der Landwirtschaft auch für Wohlstand und Glück. Sein Name leitet sich übrigens von der Jungfrau Maria ab. Er wurde als Geschenk des Himmels angesehen, gesandt von Maria, um die Ernte zu schützen.

Dem Volksglaube nach soll es Glück bringen, wenn ein Marienkäfer auf einem landet und die Anzahl seiner Punkte soll ein Hinweis darauf sein, wie viel glückliche Monate einem bevorstehen.

Dass allerdings die Anzahl der schwarzen Punkte ein Hinweis auf das Lebensalter des Marienkäfers ist, ist ein Irrglaube. Die Punkte sind ein Hinweis auf die Marienkäferart und ihre Anzahl ändert sich vom Schlüpfen bis zum Tod nicht. Weltweit gibt es über 6.000 Arten, die bei uns am häufigsten auftretende Art, das ist der Siebenpunkt-Käfer.

Die Waldameisen (Formica) gehören zu den eher auffälligen Ameisen in Mitteleuropa. Sie gelten als wichtiger Teil des Ökosystems im Wald. IMAGO IMAGO / Silas Stein

Sie ist klein, wuselig und ständig am Arbeiten: die Ameise. Sie zählt mit Sicherheit zu den wichtigsten und faszinierenden Insekten. Denn die Ameise lebt in einer äußerst strukturierten Gemeinschaft, ist extrem anpassungsfähig und spielt in vielen Ökosystemen eine große und wichtige Rolle.

Weltweit gibt es über 15.000 Arten, die ganz unterschiedlich ernähren. Auf dem Speiseplan der Ameise stehen Aas, Insekten oder der Honigtau von Blattläusen. Sie selbst steht auf dem Speiseplan von Vögeln, Igeln und Echsen.

Die Ameise spielt im Werk von Salvador Dalí eine wichtige symbolische Rolle. Sie steht für Zersetzung, Vergänglichkeit, Tod und die dunkle Seite des Lebens. Hier in einer Skulpturenausstellung auf dem Place Vendôme in Paris1995. IMAGO IMAGO / Dreamstime

Teamplayer der Natur

Eine einzelne Ameise ist wenig spektakulär und kann nicht viel ausrichten. Im Verbund mit anderen ist sie zu Höchstleistungen fähig. Abgesehen davon, dass Ameisen das bis zu Fünfzigfache ihres Körpergewichts tragen können, leben sie in riesigen Kolonien mit ganz klarer Arbeitsteilung.

Ameisen kommunizieren über Duftstoffe und sind so effizient organisiert, dass sie kilometerlange unterirdische Tunnelsysteme bauen können, die den Boden belüften und auflockern. Es gibt sogar eine sogenannte Superkolonie, die sich von Spanien bis Italien erstreckt.

Fleiß, Verlässlichkeit und Gemeinschaft, das sind Tugenden, für die die Ameise steht. Das macht sie in vielen Kulturen zu einem durchweg positiv besetzen Insekt. Das kleine, wuselige Tier zählt zu den wichtigsten im Ökosystem und gehört zu den erfolgreichsten Lebewesen überhaupt.