Zuhören ist mehr als nur ein passiver Akt, es ist ein Zeichen von Respekt, Empathie und echtem Interesse am Gegenüber. In einer Zeit, in der viel geredet, aber oft nur wenig wirklich zugehört wird, gewinnt der Begriff eine neue Aktualität. Der Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen von der Universität Tübingen vertritt die These, dass es, angesichts einer entfesselten Hasskommunikation und der zunehmenden Gereiztheit in den Sozialen Netzwerken, eine neue Sehnsucht nach dem Zuhören gibt.