Ich weiß nicht, was soll es bedeuten – Übersetzen

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Mehr als 7000 Sprachen gibt es weltweit. Manche davon werden nur von wenigen Menschen gesprochen, andere, wie Englisch, Mandarin, Hindi, Spanisch oder Arabisch von sehr vielen. In einer Welt, deren Kommunikationswege immer kürzer werden, spielen Übersetzungen eine wesentliche Rolle. Allerdings war das auch schon in der Antike so. Das biblische Pfingstwunder spielt darauf an. Heute kann man mit KI fast jeden fremdsprachigen Text in sekundenschnelle übersetzen. Was verändert sich dadurch? Sind Sprachgrenzen damit ein für alle Mal überwunden?



Passend zu Pfingsten widmet sich die Matinee dem Thema von Sprachvielfalt und Übersetzungen: Wir sind unterwegs in Manila, wo Filipino und Englisch zwar Amtssprachen sind, aber außerdem rund 150 weitere Sprachen nebeneinander existieren. Wir sprechen mit einem polyglotten EU-Dolmetscher, der u.a. alle 24 Amtssprachen der EU beherrscht. Und wir hören vom Stein von Rosette, der überhaupt erst die Entzifferung ägyptischer Hieroglyphen ermöglicht hat. Wir fragen nach der sprach- und kulturhistorischen Bedeutung von Martin Luthers deutscher Bibel-Übersetzung und wir sprechen darüber, wie man Lyrik übersetzt, ohne dabei deren poetisches Potential zu zerstören. Wir entziffern unterschiedliche Bedeutungsebenen von Emojis und fragen, ob bzw. wie man die Tiersprachen übersetzen kann. Außerdem erfahren wir von einem Gebärdendolmetscher, wie er Musik für gehörlose Menschen erlebbar macht.



Gäste der Sendung sind der EU-Dolmetscher Ioannis Ikonomou, der über 30 Sprachen spricht und versteht, darunter alle 24 Amtssprachen der EU, die Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf, die ihre Arbeit mit dem Springen in Hüpfburgen vergleicht und mit translingualer Lyrik experimentiert sowie der Gebärdendolmetscher Thorsten Rose, der u.a. seit 2016 die Musiktitel beim Eurovision Song Contest für Gehörlose übersetzt.





Redaktion: Georg Brandl

Musikredaktion: Almut Ochsmann