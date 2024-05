Von Jenny Erpenbeck bis Sandra Hüller: Warum Frauen aus dem Osten international geschätzt werden

Regelrecht gehypt wurde die thüringische Schauspielerin Sandra Hüller im letzten Jahr. Jetzt ist es die Ost-Berliner Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, die von der internationalen Literaturszene gefeiert wird. Neben ihrem Werk ist es ihre Art, die international beeindruckt. Unterschätzt die Bundesrepublik die Lässigkeit der „Ostfrauen”?

Eine Thüringerin als Star bei den Oscars

Dank der internationalen Aufmerksamkeit für ihre Filme ist Sandra Hüller in den vergangenen Monaten auch in Deutschland endlich bekannter geworden.

Ebenso schallt das euphorische Auslandsecho zu Jenny Erpenbeck bis zu uns in die alte Bundesrepublik. Bisher kennt man hier vielleicht ihre Bücher, viel über Jenny Erpenbeck geschrieben wird jedoch nicht.

Eine der geistreichsten und mächtigsten Schriftstellerinnen überhaupt

„Erpenbeck is among the most sophisticated and powerful novelists we have“, verneigt sich die New York Times. Also eine der geistreichsten und mächtigsten Schriftstellerinnen überhaupt – und sieht sie, wie das renommierte Magazin New Yorker, bereits als kommende Nobelpreisträgerin.

The Atlantic lobt sie als eine außergewöhnliche Schriftstellerin, „deren Darstellung eines zerrissenen Landes und Jahrhunderts uns daran erinnert, dass Romanautoren die Geschichte auf eine Weise behandeln, die weder Historiker noch Politiker erreichen können“.

Angela Merkel ist der Inbegriff von stark und stabil

Nicht zuletzt durch die bekannteste Ostdeutsche, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, formte sich im Ausland ein gefeiertes Bild der Ostfrau: geradlinig, durchsetzungsfähig, charakterstark, selbstbewusst, unabhängig, weit entfernt von stereotypen Frauenbildern.

Anders gesagt: Eine Coolness, wie sie von vielen bewundert wird. Angela Merkel sei eine außergewöhnliche Frau, schrieb einmal der Guardian, und der Inbegriff von stark und stabil.

Studie: „Ostfrauen – Mythos und Wirklichkeit“ Unter dem Titel „Ostfrauen – Mythos und Wirklichkeit“ erfolgte im Rahmen des Projekts „Ostfrauen“ des rbb und des MDR eine Wissenschaftliche Kommentierung der Daten des ALLBUS 2018 (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) von Hildegard Maria Nickel und Martin Kopplin an der Humboldt-Universität Berlin. Darin heißt es: „Qualifizierte Berufstätigkeit von Frauen und Müttern war gelebte Selbstverständlichkeit. Dafür sorgte auch eine Sozialpolitik, die eine flächendeckende Ganztagsbetreuung der Kinder von werktätigen Müttern in Krippen, Kindergärten und Schulen sicherte. Die Gleichberechtigungspolitik der DDR war einerseits erwerbszentriert und mit einer enormen Doppel- oder gar Dreifachbelastung vor allem der Mütter (Berufsarbeit, Familienarbeit, Qualifizierungen und politisches Engagement) verbunden, andererseits ermöglichte sie – bei allen Problemen – auch eine weitgehende ökonomische und soziale Angleichung von Frauen und Männern. Sie machte DDR-Frauen finanziell und rechtlich unabhängig von einem männlichen (Familien-)Ernährer. Das war und ist eine Grundvoraussetzung für die Selbständigkeit und das Selbstbewusstsein von Ost-Frauen.“ Die Studie „Ostfrauen - Mythos und Wirklichkeit“ ist zum Download verfügbar.

Zu Hause „Mutti”, im Ausland schwärmt man vom „Merkel-Charme”

Während Angela Merkel in Deutschland noch lange „Mutti” war, schwärmte man in den Staaten vom „Merkel-Charme”, von ihrer Lässigkeit, davon, sich nicht von jedem direkt beeindrucken zu lassen und auch nicht jeden direkt beeindrucken zu wollen.

Im Vergleich zum alten Westdeutschland feiert der restliche Westen diesen speziellen Habitus und sieht in ihm die Verkörperung der Ostfrau. Die wird in diesen Tagen wiederentdeckt und geschätzt für diese bestimmte Abgeklärtheit.

Keine Frau aus der ehemaligen DDR ist weltweit bekannter und verkörpert den Typus „Ostfrau“ wie Angela Merkel. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Entdeckung des Ostens als Avantgarde

Dass die damaligen Konflikte und Transformation der Ostdeutschen früher oder später auch im Westen auftreten würden, davon schrieb schon der berühmte Soziologe und Kulturwissenschaftler Wolfgang Engler in seinem Essay „Die Ostdeutschen als Avantgarde”.

Und ja, vielleicht sind sie durch ihre Wendeerfahrung sogar Avantgarde, denn sie haben in der Wiedervereinigung gelernt, mit Krisen umzugehen. Und Krisenerfahrung ist ja gerade gefragt.

Klischees gegenüber Ostfrauen: Dass sie ihre Wochenendeinkäufe am Lenker eines Fahrrads transportieren können und zwei Kinder noch dazu, ihr Herz auf der Zunge haben, den Milchreis zum Quellen ins Bett stellen und aus Scheiße Trillerpfeifen machen.

Sie tappen nie in die Süße-Mädchen-Falle

Und doch haben Hüller, Erpenbeck und Merkel bei genauer Betrachtung ein Muster, das vermutlich kein Zufall ist. Ohne platt über das Aussehen zu schreiben, drängt sich doch auch bei diesen drei Frauen der Look einer ostdeutschen Nonchalance auf.

Alle drei mit selbstverständlichem Kurzhaarschnitt in jungen Jahren. Die Blicke unaufgeregt, ungekünstelt, ungezwungen und denen in Hipster-Magazinen von heute ähnlich lässig. Auch folgt ihr Stil keinem Trend und vielleicht gelten sie deshalb als cool.

„An Klischees ist immer auch was dran”

Annett Gröschner hat mit zwei anderen Autorinnen das Buch „Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat” geschrieben. Gegenüber SWR Kultur sagt die Soziologin zwar, dass an Klischees auch immer was dran ist, es jedoch schwierig sei zu sagen, was es heißt, eine Ostfrau zu sein.

Jedoch: „Die Generation, die in der DDR aufgewachsen ist, verbindet schon, mit berufstätigen Müttern aufgewachsen zu sein und es deswegen auch viel selbstverständlicher ist, zu arbeiten und Kinder zu haben“. Wenn du willst, schaffst du alles.

Das Ostdeutsche als exotischer Faktor in den USA

Für die Historikerin Dr. Anna Kaminsky, Autorin des Buches „Frauen in der DDR“ ist die Unterscheidung von Ost- und Westfrau innerhalb Deutschlands 34 Jahre nach der Einheit Quatsch, kann sich aber einen exotischen Faktor der abgeklärten Ostfrau im amerikanischen Feuilleton vorstellen.

Das Bild einer Frau, die sich nicht leicht aus der Fassung bringen lässt, lebensecht ist und deren oberstes Ziel nicht darin besteht, anderen gefallen zu wollen.

Sandra Hüller hat einmal gesagt, dass sie als Ostdeutsche ein Misstrauen gegenüber großen Systemerzählungen verspüre – sicherlich auch früh ein Misstrauen gegenüber einer untergeordneten Frauenrolle im Patriarchat.