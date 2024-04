Hinter Krümel, Bert und Pferd – Der Puppenspieler Carsten Haffke

Die „Sesamstraße“ gilt als Ideal gelungenen Bildungsfernsehens für Kinder, und sie ist seit über 50 Jahren in deutscher Sprache auf Sendung. Puppenspieler Carsten Haffke erweckt gleich mehrere der beliebten Figuren zum Leben: das Kekse liebende Krümelmonster, den strengen Bert im Duo „Ernie und Bert“ und das Pferd.

Haffke zählt zu den dienstältesten Puppenspielern im deutschen Fernsehen: Er wirkte bereits 1989 in der Satire-Show „Hurra Deutschland“ mit, und bei der Sesamstraße ist er auch schon seit 20 Jahren. Haffke führt außerdem Regie und baut selbst Puppen. Mit denen begleitet er dann etwa das WDR-Symphonieorchester bei Konzerten für Kinder oder bestreitet anarchisches Improvisationstheater.

(SWR 2023)

Musikliste:



Der, die, das,

Kinderchor

CD: Sesamstraße



Sesame Street Theme

Gladys Knight & The Pips

CD: Sesame Street Theme



The Rainbow Connection

Willi Nelson

CD: Rainbow Connection



(If I knew you were comin') I'd've baked a cake

Eve Young & The Homesteaders

CD: The hits of the year 1950



Bein' Green

Andrew Bird

CD: Muppets: The Green Album



Mah na mah na

The Sesame Street Artists

CD: Sampler Soundtrack / Filmmusik, 1962