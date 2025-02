Heimat und Heimatlosigkeit. Cihan Acars Debütroman über Menschen im Heilbronner Viertel Hawaii

Hawaii wird ein multikulturelles Viertel in Heilbronn genannt, das als sozialer Brennpunkt gilt. "Hawaii" heißt der erste Roman des angehenden Juristen Cihan Acar, der 1986 bei Heilbronn geboren wurde und das Viertel gut kennt.

Kemal Arslan, die Hauptfigur des Romans, musste nach einem Unfall seine Karriere als Profifußballer in der Türkei beenden. Nach Heilbronn zurückgekehrt läuft er ziellos durch die Straßen Hawaiis, trifft alte Bekannte und versucht seine Exfreundin wieder zu erobern. Er muss neu beginnen und weiß nicht wie.

Cihan Acar erzählt von Sehnsucht und Einsamkeit, Heimat und Heimatlosigkeit.

Buchtipp:

Hanser Verlag Hawaii Autor: Cihan Acar Verlag: Hanser Berlin ISBN: 978-3446265868

Musiktitel:

My dear

Katzenjammer

CD: Rockland

Music sounds better with you

Stardust

CD: RTL Sommerhits 2004

Day dream

Gregory Porter

CD: Take me to the alley

Public service announcement (Interlude)

Jay-Z

CD: The black album

Equivócate

Costo Rico

CD: Equivócate