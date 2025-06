Gut leben trotz Demenz – die Musikerin und Demenzforscherin Sarah Straub

Sarah Straub wächst auf mit zwei Lieben: die zur Musik und die zu ihrer Großmutter. Aus beiden ergeben sich Lebenswege, die sie bis heute geht.

Mit sechs beginnt sie, Instrumente zu lernen, es folgt der Traum von der Karriere als Sängerin. Doch als die Großmutter an Demenz erkrankt und stirbt, vertieft sich Sarah Straub in ihr bisher nur halbherzig betriebenes Psychologiestudium.

Heute ist sie promovierte Demenzforscherin, arbeitet an der Uniklinik Ulm und leitet verschiedene Gedächtnissprechstunden. Als Liedermacherin hat sie 2023 ihr siebtes Album veröffentlicht und tourt damit erfolgreich.

Musiktitel:

Rufus

Sarah Straub

Album: Keine Angst





Mein Glück

Sarah Straub

Album: Mein Glück





What love can do

Sarah Straub

Album: Love is quiet





Schwalben

Sarah Straub Feat. Konstantin Wecker

Album: Schwalben





Out of the dark (into the light)

Falco

Album: Out of the dark (into the light)