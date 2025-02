Von der Gesundheitslatsche zum It-Piece: Birkenstock will Kunst sein – und scheitert

Lange galt die Ökolatsche von Birkenstock als Inbegriff deutscher Hässlichkeit. Nach einem radikalen Imagewechsel ist sie heute It-Piece und Teil des französischen Luxusmode-Konzerns Louis Vuitton. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden: Kunst ist die Schlappe trotzdem nicht. Kopien billiger Nachahmer sind damit weiterhin erlaubt.

Birkenstock war Sinnbild deutscher Hässlichkeit

Der Modedesigner Hardy Amies war ein Konkurrent von Christian Dior und er prägte einen dieser ewigen wahren Glaubenssätz der Modewelt: „It is totally impossible to be well dressed in cheap shoes.“ – Es ist vollkommen unmöglich in billigen Schuhen gut angezogen zu sein.

Und für alle Fashion-Victims heißt billig natürlich nicht nur billig, sondern auch plump, hässlich, untragbar. Untragbar, plump und hässlich – das war aus Sicht des modebewussten Schuh-Fetischisten das Sinnbild aller Quadratlatschen: die Birkenstock-Sandale.

Von der Gesundheitslatsche zum It-Piece

Sinnbild in mehrfacher Hinsicht. Denn wenn die plumpen Birkenstock-Riemen auch noch eine kratzige Wollsocke umschlossen, wurde das zu einem typisch deutschen Fußabdruck: Nicht nur ästhetisch, sondern auch mental. Das unheimlich schlurfende Echo dieser Schlappen – vielleicht sogar ein Echo aller teutonischen Hässlichkeiten.

Doch was hat sich jetzt geändert? Wie konnten die plumpesten Gesundheitslatschen zum modischen It-Piece der Hipster werden, in Paris und Rom, Mailand und Barcelona?

Den gesunden Körper kann nichts entstellen

Erste Spur: Das Gute, Wahre und Schöne ist auf dem Rückzug ins Private. Letztes Refugium der Sinnstiftung ist der schöne gesunde Körper.

Und der ist mittlerweile so wichtig für die hypergestylte Hipster-Persönlichkeit, dass das Motto lautet: Seht alle her, auf Insta und auf Tiktok und auf den Champs Élysées – ich bin so schön, dass nicht mal die hässlichste Schlappe diese Schönheit am Strahlen hindern kann.

Eine feministische Fußbekleidung

Spur Nummer zwei: Die private Fußbekleidung ist politisch. Aus feministischer Perspektive kann Birkenstock-Tragen Widerstand sein. Widerstand gegen den patriarchalen Fuß-Fetisch.

Schon im Märchen zwängt der die Füße seiner adligen Töchter in enge höfische Pumps. Zur Aufrechterhaltung der männlichen Machtordnung, die gegenüber dem Frauenfuß sogar zum Messer greift.

Kunst ist die Schlappe trotzdem nicht

Doch macht der Widerstand der extra-plumpen Schlappe gegen die brutale Eleganz-Diktatur die Schlappe schon zur Kunst? Vor dem Bundesgerichtshof hat die Birkenstock-Dialektik von Kunst und schöner Hässlichkeit keine Rolle gespielt.

Denn so sehr die Korksandale in den globalen Konsum-Tempeln angebetet wird und ihre perfekte Vermarktung auch vor Gericht landet, so sehr bleibt am Ende doch alles eine Abstimmung mit den Füßen.

Und damit ist auch vorm Bundesgerichtshof die eigentliche Frage nicht: Ist die Schlappe Kunst? Sondern: Was zieht einem Juristen unter der Robe eigentlich die Schuhe aus, oder eben die Korksandale?