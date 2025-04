Generation Perestroika – Zwischen Umbruch, Repressionen und Krieg

Menschen, die in der Sowjetunion in der Zeit der Perestroika geboren wurden, wuchsen in den 90er-Jahren in der Ukraine, Russland oder Belarus auf. Ihre Kindheit war von Aufbruch, Demokratisierung und Freiheit geprägt.



Doch die gescheiterte Revolution in Belarus, der Krieg in der Ukraine und die Repressionen in Russland stellten das Leben der heute fast 40-Jährigen auf den Kopf.



Eine Belarussin, eine Ukrainerin und eine Russin fragen einander: Wie konnte es so weit kommen? Was hat die Krise mit uns gemacht?

Manuskript zur Sendung