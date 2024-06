Geflüchtete Kinder spielen klassische Musik – mit Leila Weber

2016 gründete die Bratschistin Leila Weber ein Musikprojekt für geflüchtete Kinder. Begonnen hat es in Hangars des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof, wo sie die Kinder, die meist noch nie ein Instrument gespielt hatten, an klassische Musik heranführt, bis zur Konzertreife. Auch in Flüchtlingscamps auf der griechischen Insel Chios war sie aktiv. Vergangenen Herbst erhielt Leila Weber für "Hangarmusik" den Verdienstorden der Bundesrepublik - für ihre künstlerische Arbeit, ihr humanistisches Engagement und die Fähigkeit, Brücken zu bauen.

(SWR 2022)

Musiktitel:

Edvard Grieg: Aus Holbergs Zeit, Fassung für Streichorchester

Osloer Philharmoniker, Dirigent: Mariss Jansons

CD: Orchesterwerke

Jean-Philippe Rameau: Danse des sauvages aus: Les Indes Galantes

Orchester: Les Siècles

CD: Autour du concerto pour orgue et orchestre

Jamming

Bob Marley & The Wailers

CD: Exodus

Grandes ilusiones

Salvador Sobral

CD: Paris, Lisboa

The clown of venice

Quartetto Gelato

CD: The clown of venice

Zur Homepage von Hangarmusik