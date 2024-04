Tuttlinger Farbgebirge

Frank Stella hat eine charmante Art, sich nicht in die Karten sehen zu lassen. Der große alte Mann der Abstraktion hat schon als blutjunger Shootingstar in den 60ern gesagt: Was du siehst, ist, was du siehst. Noch heute überlässt er es dem Betrachter, sich seinen eigenen Reim zu machen: "Es ist abstrakt, ziehen sie ruhig ihre eigenen Schlüsse. Ich predige nicht.", sagt er in der Ausstellung.links: Then Came an Ox and Drank the Water, 1982-84 - rechts: The Fossil Whale, 1991