Für frühe Vögel – das Frühstück

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Für viele ist ein gutes Frühstück die Voraussetzung für einen gelungenen Start in den Tag. Quasi als Durchgangsritual, als Interimswelt zwischen Schlaf und Wachsein, zwischen Ruhe und Arbeit. Was genau ein gutes Frühstück ist – da scheiden sich die Geister dann aber ganz schnell. Den einen genügt eine Tasse Kaffee, die anderen schwören auf Müsli mit Joghurt, den dritten ist ihre Semmel mit Marmelade oder Honig heilig und wieder andere brauchen schon morgens etwas Herzhaftes. Dazu kommt, dass gerade das Frühstück, noch mehr als andere Mahlzeiten, stark kulturell geprägt zu sein scheint.



Was Menschen zum Tagesbeginn zu sich nehmen, unterscheidet sich in unterschiedlichen Ländern ganz gewaltig und löst, bei Betrachtung des Anderen, Verwunderung, manchmal geradezu Bestürzung aus. Alles in Allem ein guter Grund, sich die Kulturinstitution Frühstück mal genauer anzusehen.



In der SWR Kultur Matinee besuchen wir deshalb ein Frühstücks-Café und sprechen mit einem Ökotrophologen. Wir tischen echte Frühstücksklassiker auf, indem wir uns die Geschichte der Erfindung der "Cornflakes" erzählen lassen und eine Teilnehmerin der Porridge-WM in Schottland treffen.



Außerdem denken wir über die Tradition des "politischen Frühstücks" nach, betrachten Eduard Manets Gemälde "Frühstück im Grünen" und werfen einen Blick ins gleichsam geliebte, wie gehasste Frühstücksfernsehen. Und zu guter Letzt lassen wir uns erklären, was genau eigentlich die Aufgaben eines Frühstücksdirektors sind.



Die Matinee in SWR Kultur wünscht guten Appetit.



Gesprächspartner der Sendung sind der Ökotrophologe und Ernährungswissenschaftler Prof. Guido Ritter, die stellvertretende Chefredakteurin des Zeitmagazins und Porridge-Expertin Anna Kemper und der Medien- und Fernsehwissenschaftler Dr. Christian Richter.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Leonie Klein