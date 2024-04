Freiheit ist wichtiger als Sicherheit - Marina Schubarth die Leiterin des Berliner Dokumentartheaters

Sie wurde 1966 in Kiew geboren und kam mit zehn Jahren in den Westen; sie lebte in der Schweiz und in Deutschland und wurde Balletttänzerin, später Leiterin des dokumentartheater berlin.

Heute ist sie von morgens bis nachts damit beschäftigt, ihren Landsleuten zu helfen. Sie organisiert Medikamente und bringt sie in die Ukraine und sie holt Menschen nach Deutschland.

Bis zum Ausbruch des Krieges fuhr sie regelmäßig in die Ukraine und arbeitete mit Künstlern und Künstlerinnen dort. Heute sind diese entweder geflohen oder aber sie verteidigen ihr Land mit der Waffe oder bauen Molotow-Cocktails.

