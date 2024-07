Florian Henckel von Donnersmarck, Regisseur und Oscar-Preisträger

Wenn ein Spross aus altem deutschen Adel sich in das wenig blaublütige Gewerbe des Filmemachens begibt, ist das an sich bereits im höchsten Maße bemerkenswert. Wenn er dann auch noch bereits mit seinem Debut einen Oscar gewinnt, hat das epochale Bedeutung! Diese Ausnahme von der Regel heißt Florian Henckel von Donnersmarck und sein Film "Das Leben der Anderen". Nach dem "Academy Award" wurde Hollywood auf ihn aufmerksam: mit edler Besetzung - Angelina Jolie und Johnny Depp - drehte Henckel von Donnersmarck in edelstem Ambiente von Venedig "The Tourist". Der war zwar nicht ganz so erfolgreich wie sein Erstling, aber zum Geldverdienen macht seine fürstliche Hoheit ja auch keine Filme, sondern nur zum Vergnügen; wie seine Vorfahren der Jagd oder dem Weinbau frönten.