Ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau: Erinnerung an die Opfer des Rassismus

Ein rechtsradikaler Attentäter erschoss am 19. Februar 2020 in der hessischen Stadt Hanau gezielt Menschen mit migrantischen Biografien. Er tötete neun Personen, verletzte sechs und erschoss anschließend seine Mutter und sich selbst. Wie wird in Deutschland ein Jahr nach der rassistischen Gewalttat der Opfer gedacht?

#Saytheirnames: Den Opfern einen Namen geben

Said Nesar Hashemi ist in Hanau geboren und aufgewachsen. Sie seien keine Fremden gewesen, sagt seine Schwester. Bei dem Anschlag wird Said Nesar getötet, sein Bruder Said Etris schwer verletzt. In SWR2 spricht er über die Zeit danach und was sich für ihn geändert hat.

Hat Hanau unsere Erinnerungskultur verändert?

Die Terroranschläge von Hanau hätten gezeigt, dass sich der gesellschaftliche Umgang mit den Opfern rechtsextremistischer Morde verändert habe, sagt die Regisseurin Mala Reinhardt in SWR2. Die Namen der neun Ermordeten seien sehr schnell publik geworden: „Sie wurden als Individuen anerkannt“.

In ihrem Dokumentarfilm „Der zweite Anschlag“ von 2018 lässt Reinhardt Angehörige von Opfern der rechtsextremistischen Morde des NSU und des Brandanschlags von Mölln von 1992 zu Wort kommen.

Rechtsextremistische Gewalt in Deutschland

Die rassistischen Morde von Hanau stehen in einer langen Kette rechtsradikaler Gewaltttaten in Deutschland, die vom Ende des zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart reicht, darunter der Anschlag in Halle, der Mord an Walter Lübcke, der NSU-Terror, das Attentat auf das Oktoberfest 1980.

SWR2 Wissen zeichnet diese Gewaltspirale nach und zeigt: Der deutsche Staat und die Gesellschaft haben den rechtsextremen Terror viel zu lange verharmlost.

Debatte über Rassismus und kulturelle Vielfalt

Während das Problembewusstsein von Institutionen und Gesellschaft gegenüber rechtsextremistischen Gewalttaten in Deutschland zunimmt, setzen sich zivilgesellschaftliche Akteur*innen dafür ein, strukturellen Rassismus als Grundproblem von rechtsextremistischer Gewalt zu erkennen.

Das Frankfurter Literaturhaus veranstaltet anlässlich des Gedenktages das Festival „Wir sind hier“, bei dem prominente Autor*innen und Journalist*innen wie Deniz Utlu, Alice Hasters, Hengameh Yaghoobifarah oder Ronya Othmann über ihre Erfahrungen mit kultureller Diversität und Rassismus diskutieren.