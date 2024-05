Einfach glänzend: Seide

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

In China wurde sie schon vor gut 5000 Jahren entwickelt: die Seidenherstellung. Seitdem hat de begehrte Stoff nicht nur Moden, sondern auch die Wirtschaft und damit die Gesellschaft ganzer Länder beeinflusst. Seide, vor allem aus den Kokons der Seidenraupe gewonnen, ist zart, glänzend, aber auch so stabil, dass in Kriegszeiten aus ihr Fallschirme gemacht wurden. Seide ist der Stoff, aus dem die Träume der Reichen und Schönen sind. Und inzwischen sogar der Traum vieler Mediziner, die mit Hilfe von Seidenfäden zum Beispiel Herzmuskeln regenerieren können.



Die SWR2 Matinee glänzt durch eine Dreistundensendung zum Thema "Seide": sie erzählt die Geschichte der Foulards, der feinen Seidentücher von Hermès. Sie lässt sich erklären, wie Seide gewonnen wird und welche Qualitätsunterschiede es gibt. In Sachsen rekonstruiert eine Seidenmanufaktur alte Wandbehänge und Möbel aus Schlössern. Und in Wien forscht eine Kulturanthropologin zur Kunst der Seidenstraße. Auch Fidel Castros Lieblingsoutfit- der Trainingsanzug in schrillen Farben-ist Thema der Matinee, denn er wurde aus Kunstseide hergestellt. Hätten Sie gewusst, dass ein polnischer Mönch die kugelsichere Weste aus Seide erfunden hat? Oder dass auch Spinnen Seide produzieren, die die Industrie als Alternative zum Mikroplastik verwendet? Eingewickelt wird die Matinee am Schluss mit zartem, knisterndem Seidenpapier.



GesprächspartnerInnen der Sendung sind: Dieter Brenner vom Haus der Seidenkultur Krefeld, Maria-Katharina Lang vom Institut für Sozialanthropologie in Wien und der Biochemiker Thomas Scheibel von der Universität Bayreuth.



Redaktion: Astrid Tauch

Musik: Almut Ochsmann

