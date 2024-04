Ein Huhn, das Meer, die Geschichte einer Flucht: Die Videokünstlerin Thuy-Han Nguyen-Chi

Thuy-Han Nguyen-Chis Experimental-Video „Into the violet belly“ wurde 2023 mit dem deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet und sorgt inzwischen auch international für Beachtung. Man sieht Nahaufnahmen eines Huhns, das eine Frau auf dem Arm hält, fließende Farben und immer wieder Wasser. Dazu erzählt die Mutter der Künstlerin von ihrer traumatischen Flucht aus Vietnam in den 70er Jahren.

Der Film ist im Rahmen der Ausstellung „No other cure one other than words in talking“ in der Kunsthalle Baden-Baden zu sehen – ebenso wie eine Installation von Nguyen-Chi und Andre Yong Hong Lee aus Rohren, durch die Gespräche mit einer politischen Gefangenen zu hören sind.

Die 1988 in Reutlingen geborene Künstlerin vermittelt politische Inhalte, ohne plakativ zu sein.

