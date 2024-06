Zu rücksichtsvoll? Diskussion um den Sinn der Jury beim Bachmann-Wettbewerb

per Mail teilen

Ein neuer Ton – nämlich Rücksichtnahme und Betonung der jeweiligen Identität – ist in die Literaturszene eingezogen, stellt das Feuilleton nach der Vergabe des 47. Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurth fest. Welche Konsequenzen hat das auf die Juryarbeit, die früher berüchtigt und zugleich problematisch war wegen der teils harten Verrisse, denen sich die Autorinnen und Autoren in der live übertragenen Jurydiskussion stellen mussten?

Vorwurf der Nabelschau und Selbstbestaunung drängt sich auf

Beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb waren in diesem Jahr elf von zwölf Erzählungen in der Ich-Perspektive erzählt, schreibt die Süddeutsche Zeitung und in den meisten Fällen hätten diese Erzähler zumindest äußerlich Merkmale mit ihren Autoren gehabt. Die SZ deutet das als einen „rasanter Wandel“ im Literaturbetrieb und fragt sich, ob man von einem „identitären turn“ sprechen könne, denn der Vorwurf der Nabelschau und Selbstbestaunung erhebe sich durch die vielen Ich-Perspektiven geradezu von selbst.

Jury musste neuen Modus finden

Die Süddeutsche sieht darin vor allem für die Jury ein Problem, denn die hätten einen Modus finden müssen, die literarische Qualität dieser Texte gegeneinander abzuwägen, ohne damit ihre Erfahrungen infrage zu stellen. Die Konsequenz sei eine neue Rücksichtnahme, meint die SZ beobachtet zu haben, jetzt würden die Autoren angesprochen, berücksichtigt, geschont.

Empathie als Kategorie des Literarischen

Und auch ZEIT Online konstatiert: „Es wurde viel gefühlt. Die Empathie habe sich als Kategorie des Literarischen durchgesetzt. Das ist weder gut noch schlecht, sondern eine Tatsache.“ Doch ganz so liebevoll, wie es hier behauptet, war es dann bei den Jurydiskussionen natürlich doch nicht.

Hochkulturausgabe von „Österreich sucht den Super-Autor“

So ließe sich auch sagen, dass es in der live-übertragenen Hochkulturausgabe von „Österreich sucht den Super-Autor“, bei der Jurydiskussion auch um ein performatives Schaulaufen der eigenen Referenzräume geht, um eine Selbstdarstellung des Interpretations-Rüstzeugs – ein Handwerkskoffer allerdings, der oft auch nur in Phrasen daherkommt.

Liste häufiger Juryvokabeln

Macht man sich die Mühe, häufig erwähnte Juryvokabeln zusammenzustellen, liest sich eine Kurzzusammenfassung dann so:

„Inhaltliche Ebene, formale Ebene, strukturelle Ebene, sprachliche Ebene – in sich geschlossener Text, offener Text, fragender Text, so mittel Text, nicht gerade umwerfend Text, hat durchaus Stärken Text. Schön gebaut, gut komponiert, zu konventionell, in sich schlüssig, steckt viel drin, erfreulich, hat emotional nicht erreicht, durchaus interessant und überzeugend, hat es alles schon mal gegeben, bereits im Barock und wenn nicht da, dann in der Postmoderne.“

Kann man noch behaupten, dass nur der Text zählt?

Wenn also während der Diskussionen Herablassung und Selbstgerechtigkeit durchaus heraus zu hören sind, stellt auch taz die Frage, ob die Beschaffenheit von Literatur-Jurys nicht neu gedacht werden muss:

„Wie sollen diese Texte heute überhaupt noch bewertet werden? Können wir noch behaupten, dass nur der Text zählt und nicht die Herkunft und die Ausstattung seiner Autor*in? Es ist die Vielfalt der zwölf Lesenden in Klagenfurt dieses Jahr, es sind aber auch Jurorinnen wie Insa Wilke und Mithu Sanyal, die darauf bestehen: Korrekte Recht- schreibung und schöne Metaphern sind nicht alles. Hegemoniales Denken im Literaturbetrieb hat auch bei diesem Wettlesen viel zu lange zum Ausschluss vieler Menschen geführt.“

Öffentlicher Jury-Diskussion unsinnig und gewalttätig?

Der Autor und Lyriker Max Czollek zweifelt grundsätzlich den Sinn öffentlicher Jurydiskussionen an, er twitterte am Wochenende: „Preise mit öffentlicher Jury-Diskussion sind wirklich eine der unsinnigsten und vor allem gewalttätigsten Einrichtungen, die es im Kulturbetrieb gibt und ich verstehe wirklich nicht, was der Gedanke dahinter ist, wem das nützen soll und wer da Genuss draus zieht.“

So ging es bei dem Bachmann-Preis auch dieses Jahr kaum um die Autorinnen und Autoren, urteilt abschließend der Tagesspiegel, diese spielten hier scheinbar die kleinste Rolle. Auch dieser Wettbewerb sei mehr denn je von den Diskussionen der Jury geprägt gewesen, eben weil sich oft ideologische Gräben auftaten.