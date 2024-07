Urlaub im Zelt oder Wohnmobil - für viele Menschen ist es das Größte, die Ferien an der frischen Luft zu verbringen. Campen liegt im Trend: Letztes Jahr zählten allein die deutschen Campingplatze 42,3 Millionen Besucher, das ist ein neuer Rekord. Was steckt hinter dem Boom? Was haben Isomatten, Insekten und Gemeinschaftsduschen mit Erholung zu tun? Und was ist beim Campen wichtiger: Luxus oder Leichtigkeit? Marion Theis diskutiert mit Heiko Bergerhoff – Deutscher Campingclub Württemberg; Johanna Geils – Abenteurerin, Freizeitpädagogin;

Prof. Dr. Kristina Sommer – Tourismusmanagement IU Internationale Hochschule