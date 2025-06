Die Gemecker sind verschieden: die Ziege

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Ihr Gemecker ist von Weitem zu hören, noch bevor man den charakteristischen "Ziegenduft" in der Nase verspürt. Und sie dürfen in keinem Streichelzoo fehlen. Ziegen werden immer beliebter. Und sie sind nützlich: Weltweit gesehen sind sie die drittgrößte Gruppe von Nutztieren.



Wir von der Matinee in SWR Kultur haben heute Bock auf Ziege.



Wir besuchen einen Ziegenhof in der Nähe von Freiburg. Wir stellen den "Goat-Man" vor. Und erinnern an Hennes I., den ersten Geißbock des 1.FC Köln. Der ist inzwischen in "Hall of Fame" des Vereins angekommen. Fast genauso berühmt wie Hennes ist die Deidesheimer Geißbockversteigerung, die alljährlich am Dienstag nach Pfingsten stattfindet. Wir blicken zurück. Und gemeckert wird natürlich auch. Das muss schon sein.



Gesprächspartner der Sendung sind: Dr. Hans-Peter Erb, Sozialpsychologe an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg (Prof. em.), Reinhard Bode, Lehrer für Griechisch und Latein am Gymnasium Hohenbaden in Baden-Baden, und Gespräch mit Martin Kränzlin, Kurator Tierpark Berlin.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musikredaktion: Leonie Klein