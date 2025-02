Der Mörder im Haus – True Crime | Tödliches Martyrium einer Familie

Thomas Fischer und Holger Schmidt treten am 14.03.2025 mit "Sprechen wir über Mord?!" live beim SWR Podcastfestival in Mannheim auf! Tickets gibt es hier!

Vera Brühne soll im April 1960 einen Arzt und dessen Haushälterin in einer Villa am Starnberger See aus Geldgier ermordet haben. Der Prozess gerät zum Spektakel. Die Angeklagte wird zur Femme fatale stilisiert und zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch ist sie wirklich eine Mörderin? Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer diskutieren über einen der aufsehenerregendsten Fälle der deutschen Nachkriegsgeschichte.



