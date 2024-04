Der Markenmacher – Manfred Gotta erfindet Produktnamen

Manfred Gotta ist inzwischen fast selbst eine Marke: in der Werbebranche nennt man ihn schon mal den „Namens-Papst“.



Wir machen Marken, keine Märkchen.

Denn der 76-Jährige denkt sich seit bald vier Jahrzehnten Namen für neue Produkte aus, vor allem für Autos. Unter anderem taufte er den Opel Vectra, den Porsche Panamera oder – seine vielleicht berühmteste Wortschöpfung – den Kleinwagen „Twingo“ von Renault.

Seit 1986 - Das ungewöhnlichste Branding-Unternehmen der Welt, mit Sitz im Schwarzwald.

Gottas Karriere folgt keinen vorgefertigten Mustern. Er hat sich seine eigene Nische geschaffen, und er brauchte dafür nicht viel mehr als Schreibzeug und einen wachen Geist. Ein Studium hat er zwar begonnen, aber nie abgeschlossen. Und seine Agentur sitzt auch nicht in einer vermeintlich coolen Metropole, sondern in Bühlertal am Rand des Schwarzwalds.

Homepage Gotta Brands

Musikliste:

Feeling like a plant

Dominique Fils-Aimé

Album: Our roots run deep



Michelle

The Beatles

Album: The Beatles 1962-1966 (2023 Edition)



Was bleibt

Der Blum

Album: Was bleibt



Morgenstimmung aus: Peer Gynt. Suite Nr. 1, op. 46

Prager Symphoniker

Komponist: Edvard Grieg



Aquarius - Let the sunshine in

The Fifth Dimension

Album: Die besten Hits der 60er, CD 3