Das Wunder von Wimmlingen – die Bilderwelten der Illustratorin Rotraut Susanne Berner

Wer mit Kindern gerne Bücher ansieht, hat wahrscheinlich schon eins von Rotraut Susanne Berner in Händen gehalten. Mit ihren Wimmelbüchern hat sie das Genre vor zwanzig Jahren neu belebt, in 26 Ländern verkaufen sich die Bildromane über Wimmlingen.

1948 in Stuttgart geboren, studiert Berner in München Grafikdesign und gestaltet zunächst Buchumschläge. Mit ihren Zeichnungen illustriert die Autodidaktin erst Werke anderer, bis sie sich eigenen Geschichten zuwendet: Oft spielen Tiere eine große Rolle, wie in den Märchencomics oder den Hasengeschichten von Karlchen.

2006 erhielt Berner den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk.

Das große Wörterwimmelbuch Gerstenberg Verlag Das große Wörterwimmelbuch Autor: Rotraut Susanne Berner Verlag: Gerstenberg Verlag ISBN: 978-3836962674

Musikliste:

She's leaving home

The Beatles

Album: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band



I'm putting all my eggs in one basket

Ella Fitzgerald

Album: Cheek to cheek: The Irving Berlin Songbook



'A Tazza 'E Cafè

Gabriella Ferri

Album: …E Se Fumarono A Zazà



The kids

Lou Reed

Album: The essential Lou Reed



Je veux vivre

Veronica Swift

Album: Veronica Swift