Papst werden, wozu? Und was dann? Das Konklave in Film und Kunst

Ablauf des Konklaves

Das Konklave zur Wahl des Nachfolgers von Papst Franziskus beginnt am 7. Mai 2025. An diesem Tag wird nur ein Wahlgang stattfinden. Das Ergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet.

An den folgenden Tagen sind jeweils vier Wahlgänge pro Tag geplant: zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Weißer Rauch würde bei erfolgreicher Wahl am Vormittag gegen 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr aufsteigen, am Nachmittag gegen 17.30 Uhr oder 19.00 Uhr.

Wahlberechtigt sind alle Kardinäle unter 80 Jahren. Dies sind 135. Allerdings haben zwei ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Wählen darf nur, wer persönlich in Rom anwesend ist. Gewählt wird so lange, bis ein Kandidat eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen, also 89, auf sich vereinen kann.