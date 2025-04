Too old to Rock ´n‘ Roll, too young to die: Lesebrille, Hörgerät, Meniskusschaden, und der Rücken zwickt. Die ersten Anzeichen des Alterns ereilen einen in den späten Fünfzigern oder frühen Sechzigern.

Viele merken, dass sich Leben und Körper verändern. Sie kehren in diesem Alter immer öfter zurück zu den Orten der Jugend, der Vergangenheit, im Geist und real. Aber viele wollen auch noch einmal etwas Neues wagen, aufbrechen. Aber wohin? Eine eigenartige Zeit, eine Zwischenzeit.

Manuskript zur Sendung

(SWR 2022)