Countdown zum Christkind – Was ist aus dem Advent geworden?

Eva Röder diskutiert mit

Matthias Drobinski, Theologe und Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum

Prof. Dr. Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler, Uni Regensburg

Dr. Mithu Sanyal, Schriftstellerin und Journalistin

Der Countdown läuft – bis Weihnachten! Manche von uns lesen das an den geöffneten Türchen des Adventskalenders ab oder zelebrieren es, indem sie an den Sonntagen eine Kerze am Adventskranz anzünden. Und zwischen Geschenkekauf- und Arbeitsstress gönnen wir uns vielleicht noch den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.

Doch worum geht' s eigentlich in der Adventszeit und wie viel ist davon noch übrig? Ist dieser Fokus auf das Christliche, Weihnachten und die Zeit davor überhaupt noch zeitgemäß in unserer vielfältigen Gesellschaft? Und wie überhaupt besinnlich werden in diesen Zeiten?