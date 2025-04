Braukunst statt Broadway - Katharina Waldhecker war Tänzerin und leitet jetzt die Familienbrauerei

Schon als kleines Mädchen ist Katharina Waldhecker gerne bei ihrem Opa in der Brauerei. Seit 1852 gibt es den Familienbetrieb in Ulm bei Renchen am Rande des Schwarzwalds. Sie bewundert, wie der Opa den Laden führt, erlebt, wie vernetzt und geachtet der Brauereichef in der Heimatregion ist.

Nach dem Abitur studiert sie BWL und könnte gleich in den Betrieb einsteigen, folgt aber zunächst ihrer zweiten Leidenschaft – Ballett. Ihre Tanzausbildung beginnt in Freiburg, führt sie über die Ballettschule von John Neumeier bis an den Broadway.

Trotzdem entscheidet sie sich für die Brauerei, übernimmt 2020, mit 26 Jahren, die Geschäftsleitung und ändert noch während der schwierigen Pandemiezeit den Namen des Traditionsbiers.

