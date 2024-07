Pater Bernd Hagenkord, Leiter von Radio Vatikan.

Pater Bernd Hagenkord ist Jesuit wie Papst Franziskus und er lebt wie er in Rom. Beide produzieren Nachrichten über die katholische Kirche. Papst Franziskus, wenn er Reden hält oder symbolträchtige Gesten macht, Bernd Hagenkord, wenn er darüber berichtet. Hagenkord ist Leitender Redakteur bei Vatikan News, das sich früher Radio Vatikan nannte. Der studierte Geschichtswissenschaftler Hagenkord ist also nah dran am Papst und an denen, die um ihn herum sind. Wie er nach Rom kam, was ihn dort ärgert oder aufbaut und wie er die Unruhe in Rom erlebt und deutet bespricht er mit Jörg Vins.