Bauer, Dame, König – Schach!

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Es ist eines der komplexesten Brettspiele und gilt als das "Spiel der Könige": Schach fasziniert die Menschen seit hunderten von Jahren. Ursprünglich vermutlich aus Nordindien stammend, ist Schach inzwischen rund um die Welt gleichermaßen beliebt. Was die Begeisterung an diesem Spiel ausmacht, erklärt uns in dieser SWR Kultur Matinee eine waschechte Großmeisterin.



Außerdem besuchen wir eine Schachschule, erzählen die unglaubliche Geschichte des "Schachtürken", gehen Schachbetrügereien auf den Grund und sprechen über den kalten Krieg und Politik im Schach. Wir erleben dank der Zeitmaschine ein Spiel gegen den ersten Schachcomputer, begegnen in der Serie "Damen-Gambit" den Händen deutscher Schachspielerinnen, wir erfahren, warum das Schachbrettmuster zum Symbol für die Musikart Ska wurde – und selbstverständlich stolpern wir permanent über Schachmetaphern in unserer Sprache.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die weibliche Großmeisterin Josefine Heinemann, der Schachhistoriker André Schulz und Dr. Christine Möhrs vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Leonie Klein