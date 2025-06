Mehr Party geht nicht: Hinter der Kultpartymeile auf Mallorca stecken faszinierende Persönlichkeiten. Ihre Geschichte erzählt der SWR-Podcast „based on a true story – Die Könige von Malle“.

Einmal im Jahr in den Flieger nach Palma de Mallorca steigen, um dort am Strand mit Alkohol und Schlagern die Sau rauszulassen: Das ist seit Jahrzehnten das Urlaubs-Ritual vieler Deutscher.

Ein Phänomen, das nicht nur hierzulande Fremdscham auslöst – auch die Einheimischen wehrten sich in der Vergangenheit mehrfach gegen den Massentourismus. Aber: Der Ballermann ist Schauplatz von Geschichten und Konflikten, die über Gegröle und Saufeskapaden weit hinaus gehen.

Sie kommen in Scharen: Am Ballermann sorgen die Feiernden aus Deutschland immer wieder für Unmut. IMAGO IMAGO / Chris Emil Janßen

„Ballermann“ darf nicht jeder sagen

Dass hinter der ausgelassenen Partystimmung auch ein knallhartes Geschäft steht, zeigt sich schon am Streit um den Namen der Kult-Partymeile: „Ballermann“.

Dessen Urheber wollen viele sein – und ähnlich viele Theorien gibt es auch, wie der Name entstanden ist: Kommt der Begriff von den „ballernden“ Partytouristen oder doch vom spanischen „balneario“, zu deutsch Heilbad, wie die Strandabschnitte offiziell heißen?

"Ballermann" dürfen sich Lokale nur mit offizieller Genehmigung nennen. IMAGO enters

Die Markenrechte sicherte sich 1994 ein Ehepaar aus Niedersachsen. Das „Ballermann“- Geschäft lohnte sich für sie: Aus wenigen hundert Mark für das Patentrecht wurden – glaubt man Medienberichten – Einnahmen in Millionenhöhe.

Jede Menge True Crime-Material

Dass die Szene nicht ganz ungefährlich ist, zeigt der Fall von Manfred Meisel, Betreiber des legendären Ballermann-Lokals „Bierkönig“: Meisel wurde 1997 erschossen auf seiner Finca aufgefunden, zusammen mit seinem achtjährigen Sohn und einer Mitarbeiterin.

Weder Mörder noch Motiv konnten jemals klar ermittelt werden, eine der beliebtesten Theorien bringt die Mafia ins Spiel.

Im legendären "Bierkönig" wird bis heute gefeiert - ganz ohne Hinweise auf den mysteriösen Tod des ehemaligen Betreibers. IMAGO Eibner

Sein Fall ist vielleicht der prominenteste, aber nicht der einzige ungeklärte Todesfall am Ballermann: Da wäre etwa der 22-jährige Partytourist Thomas Höher, der sich bei einem Treppensturz tödliche Verletzungen zuzog.

Oder der 17-jährige Andreas Kletzl, der von einem fremden Hotelbalkon in den Tod stürzte, und dessen Angehörige bis heute nicht an einen Unfall glauben. In beiden Fällen gibt es Lücken und Ungereimtheiten, sowie heftige Vorwürfe der spanischen Polizei gegenüber.

Ballermann-Kult ungebrochen

Wer Ballermann-Feeling will, muss sich dafür inzwischen nicht mal mehr in den Flieger nach Mallorca setzen: Ballermann-Partys gibt es, streng lizensiert, auch in Deutschland, das eigene Ballermann-Radio bringt auch im grauen Deutschland Partystimmung. Trotzdem: Das Original zieht nach wie vor mit Abstand die meisten Feierwütigen an.

Dass der Ort so ist, wie er ist, liegt wohl auch an den Persönlichkeiten, die ihn seit den Anfängen in den 70er-Jahren prägten: Ihre Geschichten erzählt der SWR-Podcast „based on a true story – Die Könige von Malle“, der ab dem 12.06.2025 in der ARD Mediathek verfügbar ist.

Leute, die absolut absurde Lebensgeschichten zu bieten haben. Die das gesamte emotionale Spektrum abdecken, von einfach witzig zu superspannend zu tatsächlich auch ein bisschen traurig.

Host Jakob Baumer begibt sich dabei etwa auf die Spuren des Unternehmers Hasso Schützendorf, der vor den Nazis floh, zum Tode verurteilt wurde und schließlich Ballermann-Multimillionär wurde.

Podcast-Host Jakob Baumer ist vor Ort auf Spurensuche gegangen. SWR

Neu gefundene Faszination für den Ballermann

Lebensgeschichten wie die der zwei Wirte, die sich am Ballermann bekriegten und deren Konflikt in einem der größten Justizskandale Spaniens endete. Aber auch weniger skandalöse, dafür deutlich nahbarere Geschichten, wie die von Schlagersänger Jürgen Drews, der ursprünglich gar nichts mit Schlager zu tun haben wollte.

Er wollte ursprünglich Rocker werden: "König von Mallorca" Jürgen Drews. IMAGO Jan Hüebner

Ähnlich wie Jürgen Drews, der seine Liebe zur Szene dann doch noch entdeckte, beschreibt auch Podcast-Host Baumer seine neu gefundene Faszination für den Ballermann.