Social-Media-Verbote für Jugendliche unter 16 Jahren: Ist das wirklich sinnvoll?

Der Ausdruck „Brain rot“ wurde erstmals 1854 vom amerikanischen Schriftsteller Henry David Thoreau in seinem Werk „Walden“ verwendet. In seinem Buch kritisiert Thoreau die Tendenz der Gesellschaft, komplexe Ideen zugunsten simpler, einseitiger Konzepte abzuwerten, was er als Zeichen für einen allgemeinen Rückgang geistiger und intellektueller Anstrengungen sieht.

Er stellt fest: „Während England versucht, den Kartoffelfäulnis zu heilen, wird niemand den Gehirnfäulnis heilen wollen – der viel weiter verbreitet und tödlicher ist?“ (“While England endeavours to cure the potato rot, will not any endeavour to cure the brain-rot – which prevails so much more widely and fatally?”)