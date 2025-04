Olympia, K-Pop und Kindertraumparks - Kathrin Erdmann berichtet aus Tokio

Hochgeschwindigkeitszüge, Sushi, Fukushima – das sind Dinge, die dem Nichteingeweihten vielleicht auf Anhieb zu Japan einfallen. Kathrin Erdmann ist seit drei Jahren Hörfunk-Korrespondentin in Tokio und hat den Facettenreichtum des Landes in vielen Reportagen beleuchtet.

Sie berichtete über den psychischen Druck, der auf den Stars des sogenannten K-Pop lastet, besuchte einen Ort für Schulverweigerer und war zuletzt stark mit den Olympischen Spielen und anschließend den Paralympics beschäftigt.

Aus diesem Anlass erkundete sie auch im Selbstversuch, wie schwierig der Alltag für Menschen mit Behinderungen in Japan oft ist.





Musiktitel

Suisha

Shugo Tokumaru

CD: Port entropy



Wish upon a star

Chai

CD: Wish upon a star



Féria

Sublime

CD: Ludic'



Jimi's spirit of acoustic

Aki

CD: Ha



Nandemonaiya

Radwimps

CD: Your name