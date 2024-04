Aus der Luft gegriffen – der Fächer

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Er verbindet Kühlung und Eleganz und war lange Zeit ein absolutes Must Have der Damen in der High Society. Dabei war der Fächer aber nie nur ein reiner Gebrauchsgegenstand: er war ein unverzichtbares modisches Accessoire und Statussymbol, denn Fächer waren lange Zeit sehr teuer.



Außerdem konnten mit Hilfe des Fächers subtile Botschaften gesendet werden, denn durch die Illustrationen auf dem Fächer konnten aktuelle Geschehnisse der Zeitgeschichte kommentiert und politische Ansichten zur Schau gestellt werden. Und dann gab es da noch die sagenumwobene Fächersprache, mit der angeblich sehr subtil, sehr deutliche amouröse Nachrichten gesendet werden konnten. Ob es diese Fächersprache aber tatsächlich gab, oder ob das ins Reich der urbanen Legenden fällt, erfahren wir in dieser SWR2 Matinee.



Außerdem machen wir eine kleine Reise durch die Kulturgeschichte des Fächers, besuchen einen der letzten traditionellen Fächermacher und betrachten besonders kunstvolle Fächer, wie die 7 Fächer Oskar Kokoschkas für Alma Mahler. Wir wandeln durch die "Fächerstadt" Karlsruhe, erfahren, warum Fächer in asiatischen Kampfkünsten als Waffe gelten und den Fächern im Tier- und Pflanzenreich begegnen wir auch noch.



Gesprächspartnerinnen und -partner der Sendung sind die Kunsthistorikerin Miriam Volmert, der Architekt und Stadtplaner Harald Ringler und der Biologe Michael Eick.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Moritz Chelius

