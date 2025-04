Auf die Schnelle – Abkürzungen

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Wegen einer Übertragung der Schwetzinger SWR Festspiele, sendet die SWR Kultur Matinee heute nur zwei Stunden lang, wir kürzen also ab. Deshalb passen wir uns auch thematisch an und gehen heute einmal andere, als die vorgegebenen Wege: es geht um Abkürzungen.



Die sind nicht immer die reizvollsten Wege und nicht selten, wenn' s schief geht, wird aus ihnen dann letzten Endes doch ein Umweg. Trotzdem können wir Abkürzungen kaum widerstehen. Menschen neigen dazu kleine Abkürzungen zu nehmen, davon zeugen die vielen Trampelpfade, die sich abseits von vorgegebenen Wegen und Straßen verselbständigen. Und auch in der Popkultur spielen Abkürzungen eine nicht unwesentliche Rolle, schließlich sind Wurmlöcher die absolut fantastischsten aller Abkürzungen, und der Grund, warum Menschen in der Science-Fiction schnell mal ein paar Lichtjahre quer durchs All abkürzen können.



In der Realität sieht das leider anders aus, zumindest in Sachen Weltall, aber immerhin ist die Trampelpfadforschung Dank Prof Dirk Helbing schon auf einem guten Weg. Mit ihm sprechen wir unter anderem in dieser SWR Kultur Matinee.



Außerdem erfahren wir von ein paar besonders gewagten Abkürzungen, durch die sich einige Marathon-Läufer einen schnelleren und entspannteren Weg ins Ziel erhofft haben, wir sprechen über stark verkürzte Sprache, in Form von Stenografie und wir erfahren, warum Abkürzungen auch ein Machtinstrument sein können. Dann nämlich, wenn sie keiner mehr versteht.



In diesem Sinne: MFG – die Matinee.



Gesprächspartner der Sendung sind der Professor für computergestützte Sozialwissenschaften Prof. Dirk Helbing und der Vorsitzende des Deutschen Stenografenbunds, Dr. Jascha-Alexander Koch.



Redaktion: Monika Kursawe

Musikredaktion: Judith Bühler