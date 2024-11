José F. A. Oliver: Großmutterpflanze und Maske

José F. A. Oliver, Schriftsteller, 1961 in Hausach im Schwarzwald geboren, wo er auch lebt und den Hausacher LeseLenz organisiert. Seine Eltern kamen aus Andalusien in den Schwarzwald. Für sein dichterisches Schreiben wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet, so auch jüngst mit dem Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln. Für die Ausstellung „Meine kleinen Schätze – Geschichten von Migration“ hat er einen literarischen Text geschrieben.

„Etwas existiert, wo es nicht war“

Mig:rationen, häppchenweise (vereinzelte) Grammatiken. Korrektuhren.

Pro log

(weil wir in dieser G̶a̶s̶t̶sprache nicht vorgesehen waren; nicht hätten vorkommen sollen; wir Nachg̶a̶s̶t̶integrierten sprechen; er:finden 1 Neusprech, „N:euersprech“, uns)

I ) Großmutterpflanze, ich

war Erinnerung. Ist. Großmutterpflanze baute ein „Ged:ächtnis“. Baut. Großmutterpflanze ist. Verzweigung. Anarchie der Blätter. Unverhoffte Blüten. Furchtblüten. Unberechenbarkeit. Großmutterpflanze liebtlebt Umzüge. Ortswechsel. Neuanfänge im Weitergedeihen. Großmutterpflanze ist. Selbst. Widerstand gegen das Trockene. Dem Ausgedörrtsein. Sie sagt „Ausgedörrtw:erden“. Großmutterpflanze kennt Tränen. Nomadentränen. Sagt pena. Auch Trockentränen. Großmutterpflanze unterhält „Unterh:altungen“. Altung Altheit Althungern. Neu. Nachts. Nichts zu deuteln. Großmutterpflanze „pf:legt“ das Gespräch der Stille. Sagt silencio. Großmutterpflanze hat seit 1961 Blickkontakt. Zu alten Masken. Überhaupt. Hier in D. Im Schwarzwald. Blick. Hin. Auf eine alte Maske. In die Vergangenheiten, die immer. Auch gegenwärts. Gegenwarten. Meergesprochen. Vom Meer her. Mehr. Einst Málaga, heute. Geschulterte Hafenferne. Und. Schwäbisch-Alemannisches. Fremdw:orte. Häs Schämme Wunderfitz. Curioso, sagt sie, curioso, sagt sie.

II ) Maske, du

bist. Nicht. Mütterlich. Groß. Aufbewahrt. Angejährt. Aus. Schließlich. Lediglich väterlich. Großväterlich. Etc. Das ist nicht mehr so. Genau. Zu rekonstruieren. Zuviel sei „Ab.geb:rannt“. Es. Vernichtet. Maske „ver:rät“ das Verborgene. 1 Insgeheimes. Das zweite Gesicht. Ist. Wie Großmutterpflanze ein zweites Gesicht. Auch. Manchmal ein drittes und viertes. Schelm Hans Wurst. Harlekin. Marotte. Maske weiß um die „Persönl:ichkeiten“. Sagt einst seien Bürgersöhne. Erzählt: masquiert – „mit mir sündmaskiert durch die Gassen. Gelaufen“. Fastnacht hieße Tradition. Kinder und Narren. Eselskappe Fedrewisch Saublooder. Was bleibe unter der Maske? Überlieferungen? fragt Maske. (Großmutterpflanze hört zu. Auf. Merksam.) Würde Sprechen unter der Maske wahrer. Ehrlichkeiten. Aufgestaut. („Ich war ein Narr“, sagt Calderón de la Barca, „und was ich gesehen habe, hat mich zu zwei Narren gemacht.“) Im Überlieferten, Ausgelieferten. Auch Masken „lie:fern“. Ab. Entlegenes. Seelenab. Ablügendes. Unberechenbarkeiten. Widerstand. Seit 1789. Ein. Treffend. Es. „K:ein“ Entkommen. Wo beginnt Kommunikation? Wo endet das Gespräch? Unter welchen Lippen? 1 Lippenleben voller Masken? Wahrsprech?

III ) Großmutterpflanze und Maske, wir

klingen. Beidklang. Großmutterpflanze klingt in Bewegungen. Leise. Maske lauert. Schellen. Tönend Erz. Belauert sich. Selbst. Auf. All die Vergessenen, sagt Maske. Maske verinnert. Sich. Schmeckt nach. Riecht. Großmutterpflanze interessiert sich für den Altgeruch. Fragt Maske, wonach Herkunft rieche. Maske staunt. Maske spricht herkunftsweise. Inskünftig. Zukünftig wie in „zuges:ichtet“. Großmutterpflanze versteht nicht jedes Wort. Manchmal, sagt Großmutterpflanze, sei es auch besser, nicht jedes Wort zu verstehen. Begreifen? Maske raunt. Flüstert Verfremdung vor? Nein, Maske ist nur schwer. Verständlich. Obschon. Nicht enträtselt. Bar. Ein Mund unter einer Maske sei. Ursprungshalber. Ursprung. Haft. Und Großmutterpflanze, die kein Deutsch. Spricht. Maske Spricht. Großmutterpflanze. Maske. Finden den „gem:einsamen“ Weg. Beiden eins: sie. Lassen Wörter aus. Immerfremdeln. Das ist. Aufgehoben. Sein. Neusprech. „Antw:ort“. Immerwärts in Vorüberheiten. Rufe Gast, schreib: „G:ast, auf dem wir sitzen“, sagt Maske. Baumlos, sagte Großmutterpflanze. „Wurzelgr:und“, dennoch. Nach den Gesprächen die Frage: „Wohin bleiben wir?“

Epilog

Wir. Waren. In der Sprache. Nicht vorgesehen. Usw. Sind. „Usf:ort“.

"pas de deux" - Gedicht von José F.A. Oliver