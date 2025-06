per Mail teilen

Im Jahr 2021 feiert die Bundesrepublik Deutschland das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Aus diesem Anlass soll nicht nur gegen das Wiedererstarken des Antisemitismus gekämpft, sondern vor allem auch auf die vielfältigen Lebensrealitäten der Jüdinnen und Juden in Deutschland geblickt werden.

Als erstes erwähnt der römische Kaiser Konstantin die jüdische Gemeinde von Köln in einem Edikt im Jahr 321 nach der Zeitrechnung: Dies gilt als frühester schriftlicher Beleg von jüdischem Leben nördlich der Alpen in Europa.

Jüdische Menschen in Deutschland

Seit fast zwei Jahrtausenden tragen also jüdische Menschen bedeutend zum politischen und gesellschaftlichen Leben in Deutschland und Europa bei: Karl Marx, Joseph Süß Oppenheimer, Heinrich Heine, Rosa Luxemburg, Walther Rathenau, Felix Mendelssohn Bartholdy und Fanny Hensel, Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Anna Seghers, Else Lasker-Schüler und Ernst Bloch sind nur einige von ihnen.

Vom antijüdischen Pogrom bis zum Holocaust

Gleichzeitig war das Verhältnis zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen in Deutschland lange Jahrhunderte hauptsächlich von Gewalt, Pogromen und Diskriminierung geprägt. Trauriger Höhepunkt in dieser Geschichte sind die schrecklichen Verbrechen an den europäischen Jüdinnen und Juden während der Nazi-Zeit.

Gedenken, erinnern, feiern

In Baden-Württemberg können Interessierte mit eigenen Aktionen am Festjahr teilnehmen. Mehr Informationen gibt es beim Staatsministerium.

Auch Rheinland-Pfalz beteiligt sich , unter anderem regte der Antisemitismusbeauftragte des Landes eine bundesweit erhältliche Sonderbriefmarke an.

Außerdem werden im Podcast #2021jlid jüdische Perspektiven und Geschichten aus und in Deutschland vorgestellt, präsentiert von mirna Funk, Shelley Kupferberg und Miron Tenenberg.

Jüdisches Leben in Deutschland | 321–2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V.