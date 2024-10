per Mail teilen

Israel-feindliche Demos, Feuerangriff auf eine jüdische Gemeinde in Berlin, Davidsterne auf Haustüren: Seit dem Terrorangriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung steigt auch in Deutschland die antisemitische Gewalt. Er sei betroffen und schockiert, sagt Aharon Ran Vernikovksy, Rabbiner der Mainzer Gemeinde, in SWR2.

Die Gemeinde erhöht die Sicherheitsmaßnahmen

Der Rabbiner der Mainzer Gemeinde Aharon Ran Vernikovksy erlebt die Geschehnisse auf verschiedenen Ebenen. Emotional mache es sehr betroffen, schockiert und besorgt.

In anderer Hinsicht sei die Gemeinde damit beschäftigt, die Sicherheitsvorkehrungen für das Jüdische Gemeindezentrum in Mainz zu verbessern und zu ertüchtigen. Das sei in dieser schwierigen Situation wichtig.

Solidarität bedeutet viel

"Wir stehen erst am Anfang einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung. Das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, ist der Beginn von etwas Großem und es ist schwer zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt“, sagt Vernikovksy. Wichtig sei jetzt Solidarität.

In Mainz habe es eine Solidaritätskundgebung vor dem Stadthaus gegeben, auch mit Vertretern aus der Politik: Das habe gutgetan, sagt Vernikovsky. Andererseits wurde einen Tag später an diesem Ort eine Israelflagge verbrannt.

Die Lage ist angespannt

Aharon Ran Vernikovksy betont, dass die Lage sehr angespannt sei. Das erlebt er in Gesprächen mit Mitgliedern der Gemeinde und auch mit jungen Menschen immer wieder. Doch die aktuellen Ereignisse stellten Veranstaltungen in den Schatten. Einige verzichten zurzeit darauf, in die Gemeinde zu kommen.

Für viele Jüdinnen und Juden sei die Situation eine vollkommen neue Erfahrung. Man wisse, dass dieser Krieg und seine Auswirkungen ein anderer sei, als das was man bisher erlebt habe.